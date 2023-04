Incêndios em ônibus de Teresina: Frota é mantida durante o dia e pode ser reduzida à noite

Diante dos incêndios em ônibus da capital, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS) se pronunciou e informou ao Portal O Dia que no início da manhã desta terça (18) que a frota circulará normalmente em todas as zonas da capital. Inclusive na região norte, onde quatro ônibus foram incendiados. A ordem de serviço não foi alterada e segue sendo de que 240 ônibus rodem em Teresina.

Porém, a STRANS não confirmou se pela noite será mantido o número de veículos, podendo haver redução da frota. Cinco pessoas já foram presas por incendiar ônibus em Teresina. A prisões ocorreram durante a operação deflagrada pelo DRACO em parceria com a Polícia Militar para apurar responsabilidades nos ataques aos veículos do transporte coletivo da capital.

(Foto: Francisco Filho/ODIA TV)



De acordo com o delegado Charles Pessoa, coordenador do DRACO, as prisões aconteceram na Vila Mocambinho, onde o primeiro ônibus foi incendiado na noite de ontem. Ao todo, foram quatro ônibus do transporte coletivo de Teresina incendiados em razão do confronto entre polícia e os acusados de terem atirado no coronel Maurício Lacerda.

Além do veículo destruído na Vila Mocambinho, três ônibus foram alvo da ação de criminosos no bairro Aroerias, região da Pedra Mole, na zona Leste da capital.

Confira a nota da STRANS:

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) informa que os ônibus da frota do transporte coletivo da zona Norte da capital, consórcio Poty já voltaram a circular na cidade, assim como o consórcio Urbanus, zona Leste, consórcio Therezina, zona Sudeste, Empresa Transcol, zona Sul. Operação do transporte público em Teresina normal nessas primeiras horas da manhã desta terça-feira (18). Não temos nenhuma informação oficial de redução de frota.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no