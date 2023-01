Janeiro Roxo: campanha realiza diagnóstico gratuito de hanseníase em Teresina neste sábado

No Piauí, o mês de janeiro é dedicado ao enfrentamento e conscientização sobre a Hanseníase, o chamado Janeiro Roxo. O movimento foi criado para alertar a sociedade civil sobre sinais e sintomas da doença. Por isso, neste sábado (28) serão realizados mutirões gratuitos para diagnóstico da doença nas UBS do Poty Velho (zona Norte), do Renascença (zona Sudeste) e no Ambulatório do Hospital do Promorar (zona Sul), de 8h às 12h.



(Foto: Divulgação)

“A hanseníase se manifesta principalmente por meio de lesões na pele, como manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou nódulos (tipo caroços) no corpo e sintomas neurológicos, como dormências e diminuição de força nas mãos e nos pés. Orientamos que quem tiver alguma mancha na pele e suspeita que seja hanseníase, vá a um dos mutirões. Lá nós teremos profissionais especializados para o atendimento”, explica a médica infectologista Amparo Salmito.

O Brasil vem se mantendo em segundo lugar mundial no número de novos casos de hanseníase diagnosticados anualmente, sendo superado apenas pela Índia. O Piauí, por sua vez, está entre os estados brasileiros que mais apresentam casos da doença. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), em 2022, o Piauí registrou 692 novos casos da doença. Já em Teresina, foram registrados na capital 477 casos nos últimos três anos. Com isso, faz-se necessário reforçar o diagnóstico precoce para evitar a ocorrência de sequelas graves, que geram incapacidades físicas.

Apesar de ser uma doença manifestada na pele, a transmissão acontece por pequenas gotas de secreção que saem na respiração do paciente sem tratamento. Os familiares, por terem um contato prolongado e íntimo com a pessoa doente não tratada, têm o maior risco de adoecer. “A transmissão não ocorre por meio de saudações sociais como abraço, aperto de mão ou um sorriso”, acrescenta a infectologista.

Saiba quais são os sintomas da doença

Manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas, em qualquer parte do corpo, com perda ou alteração de sensibilidade térmica (ao calor e frio), tátil (ao tato) e à dor

Áreas com diminuição dos pelos e do suor

Dor e sensação de choque, formigamento, fisgadas e agulhadas ao longo dos nervos dos braços e das pernas

Inchaço de mãos e pés

Diminuição sensibilidade e/ou da força muscular da face, mãos e pés, devido à inflamação de nervos, que nesses casos podem estar engrossados e doloridos

Úlceras de pernas e pés

Caroços (nódulos) no corpo, em alguns casos avermelhados e dolorosos

Febre, edemas e dor nas juntas

Entupimento, sangramento, ferida e ressecamento do nariz

Ressecamento nos olhos

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no