Jornalista Lívio Galeno é homenageado com nome de rua em Teresina

O jornalista Lívio Galeno, âncora da O DIA TV, agora dará nome a uma rua na cidade de Teresina. A homenagem faz parte do projeto “Se Essa Rua Fosse Minha”, da Prefeitura de Teresina. A rua que receberá o nome do jornalista será escolhida em solenidade a ser realizada na próxima quinta-feira (06).



Lívio Galeno nasceu na cidade de Imperatriz, no Maranhão, mas desde a adolescência morava em Teresina. Formado pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), com intercâmbio em Portugal e pós graduação em Teresina, Lívio trabalhou em diversas redações da capital piauiense. Teresinense de coração, Lívio se dedicou, nos seus 16 de carreira no Jornalismo a dar voz àqueles que não tinham voz.

Foto: Arquivo O Dia

O homenageado trabalhou como produtor, editor, repórter e apresentador de TV. Em 2018, Lívio foi o primeiro jornalista contratado para atuar na O DIA TV, quando a TV foi fundada. Teve como primeiro desafio apresentando os boletins diários veiculados na emissora. Em seguida, assumiu o comando do telejornal O DIA News.

Coube a Lívio anunciar ao Brasil a inauguração da TV, numa entrada ao vivo no telejornal Rede TV News, que à época era apresentado por Boris Casoy, no dia 18 de maio de 2018. Foi dele também a primeira matéria da O DIA TV exibida nacionalmente pela Rede TV!, durante a cobertura da tragédia no Parque Rodoviário, em 2019.

O reconhecimento de seu trabalho e da importância social do jornalismo que Lívio praticava pôde ser sentido quando do seu falecimento. As principais instituições do Estado do Piauí (Governo do Estado, Prefeitura de Teresina, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, Tribunal de Justiça, dentre outros), manifestaram pesar pela sua precoce partida. Lívio faleceu no dia 05 de janeiro de 2022. Ele era casado com Thalita Lima e pai da pequena Eva.

