Jovem de 17 anos morre após ser baleado no residencial Jacinta Andrade

Jean Gabriel, de apenas 17 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (25) após ser baleado na região da cabeça no residencial Jacinta Andrade, zona Norte de Teresina. Segundo informações da polícia, o jovem já havia sido apreendido por receptação quando se encontrava com uma motocicleta roubada. No entanto, foi liberado no mesmo dia.

No momento do crime, ele estava na companhia do primo que foi também foi alvejado e encaminhado em estado grave para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Informações preliminares dão conta de que indivíduos em um carro prata chegaram atirando no rapaz. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime. De acordo com os moradores da região, Jean era um jovem trabalhador que fazia bicos na comunidade em que morava.

O corpo do jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal e o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Francisco Filho e Jailson Soares/ O DIA TV