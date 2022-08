Liberação do 5G em Teresina é adiada por mais dois meses pela Anatel

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), por meio de seu conselho diretor, aprovou a prorrogação por mais 60 dias do prazo para instalar a tecnologia 5G em Teresina e em mais 14 capitais brasileiras. Com a mudança, a internet de 5ª Geração, que deveria começar a funcionar no próximo dia 29 em Teresina só deverá chegar a partir do dia 28 de outubro.



Leia também: Ministério confirma que por falta de articulação Teresina não está apta a receber o 5G

Essa prorrogação vale para o uso do 5G na faixa de 3,5 GHz. Segundo informou a Anatel, a medida foi necessária para permitir a conclusão da desocupação da faixa e mitigação de eventuais interferências na recepção das estações do Serviço Fixo por Satélite (FSS). Apesar da decisão, ainda permanece a possibilidade de antecipação do uso do 5G mesmo nas cidades onde o prazo foi prorrogado, mas isso só deverá acontecer caso a Entidade Administradora da Faixa (EAF) adote todas as medidas necessárias.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Após a liberação da faixa e retirada de eventuais interferências na transmissão, as operadoras terão ainda mais 30 dias para ligar o sinal 5G.

Além de Teresina, as cidades de Recife, Fortaleza, Natal, Aracaju, Maceió, São Luís, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Boa Vista, Manaus e Belém também tiveram o prazo para liberação da tecnologia 5G prorrogado. Já as cidades de Florianópolis, Palmas, Rio de Janeiro e Vitória poderão ativar a partir da próxima segunda-feira (22) suas estações com a tecnologia de 5ª Geração para o serviço móvel.

Em todo o Brasil, apenas as cidades de Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, João Pessoa, Porto Alegre, Salvador e São Paulo já possuem estações 5G em operação.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no