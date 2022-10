Lojistas temem que falta de ônibus prejudique as vendas no feriado em Teresina

Nesta quarta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e do Dia das Crianças, as lojas do Centro, dos bairros e dos shoppings centers estarão abertas para quem vai deixar para comprar o presente na última hora. Mas, apesar disso, os lojistas temem prejuízos por conta da falta de transporte coletivo circulando na cidade.

Segundo o presidente do Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI), Tertulino Passos, essa data representa mais um importante impulso de retomada. Ele afirma que os lojistas estão apostando em um crescimento de 10% nas vendas e que fizeram grandes investimentos em produtos para a data.

“O comércio estará aberto no feriado e estamos fazendo a nossa parte neste momento de retomada econômica, mas, enquanto isso, a Prefeitura de Teresina e o SETUT ficam neste impasse e não tem ônibus para a população. Essa situação nos deixa receosos, porque sem transporte coletivo as pessoas não poderão se deslocar até as lojas, e consequentemente, teremos um prejuízo nas vendas e no investimento que fizemos”, externou.

De acordo com o SETUT, a Prefeitura teria que injetar no sistema, mensalmente, aproximadamente R$ 5 milhões e tem feito, desde abril/22, apenas R$ 850 mil. O débito, até junho/22, já alcançou os R$ 100 milhões. Tertulino pontua ainda que há muito tempo os colaboradores das lojas e clientes usuários do transporte público tem enfrentado dificuldades para chegar ao comércio local devido à frota insuficiente de ônibus circulando, o que prejudica, consequentemente, o funcionamento dos estabelecimentos, as vendas e a economia da cidade.

O que diz a STRANS

Em nota, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS) informa que "a ordem de serviço determinada para os Consórcios, nesta quarta-feira (12), no feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, é de 70% da frota semanal. Sendo um total de 191 veículos para atender aos usuários do transporte público, por conta do funcionamento do comércio e dos trabalhadores que necessitam se deslocar na Capital. A ordem de serviço já foi emitida e enviada aos Consórcios que operam o sistema de transporte público na Capital".

