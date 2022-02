Lourival Parente: Clientes da Caixa pagam R$ 20 por vaga na fila; atendimentos demoram 7h

Clientes que procuram a Caixa Econômica Federal da Avenida Henry Wall de Carvalho, no bairro Lourival Parente, Zona Sul de Teresina, enfrentam fila quilométrica e precisam esperar até sete horas por atendimento. A reportagem do O Dia esteve no local, na manhã desta quarta-feira (23), e encontrou clientes aglomerados na calçada da agência, alguns sentados no chão e sem qualquer distanciamento social, medida recomendada pelas autoridades de saúde para evitar o contágio pela Covid-19.



Um vídeo gravado pela reportagem mostra a longa fila para o atendimento. Na gravação, é possível ver que as pessoas se aglomeram no muro lateral da agência, muitas sentadas no chão. Enquanto isso, a fila de prioridades é organizada no sentido oposto. Nela, mulheres com crianças de colo, idosos e grávidas esperam em pé no sol.

Entre as pessoas na fila estava o auxiliar de serviços gerais, Julimar dos Santos, de 51 anos. Morador do município de Nazaria, ele pedalou 33 km e chegou à agência às 2h30 da madrugada. Sete horas depois, ele relata que sequer conseguiu pegar a senha para ser atendido.

"É muita humilhação. Essa é a segunda vez que venho tentar receber o meu PIS e não consigo ser atendido. Vim de bicicleta porque queria chegar cedo e de madrugada não tem ônibus, mas não tenho ideia da hora que vou sair daqui. Ficam várias pessoas guardando lugar e vendendo. Uma pessoa guarda e vende para duas ou três", conta.

A comerciante Maria do Perpétuo Socorro também chegou à agência durante a madrugada. Revoltada, ela conta que saiu de casa às 4h10, mas ao chegar ao local já encontrou várias pessoas aguardando na fila. Segundo ela, o esquema funciona da seguinte forma: uma pessoa chega mais cedo no local, aguarda na fila como cliente e, na sequência, vende a vaga R$ 20.

“Eu paguei R$ 10 para vir de mototáxi do bairro Santo Antônio e quando cheguei aqui já tinha gente vendendo o lugar. Você acha que eu vou pagar pra vir cedo e depois ainda pagar para pegar lugar na fila? Não recebi a senha, mas só saio daqui quando for atendida”, disse.

A autônoma Raimunda Barbosa possui uma barraca em frente à agência. Ela revela que a aglomeração de pessoas procurando atendimento piorou com a pandemia e que já presenciou várias brigas entre os clientes. Segundo ela, todos os dias chegam várias vans trazendo pessoas de municípios do interior.

"Todo dia tem briga, esses dias mesmo chamaram até a polícia. O problema é que essa agência atende toda a zona Sul, inclusive as cidades do interior, por isso é todo tempo lotada. É o dia todo chegando van e descendo gente. Os clientes brigam entre eles, brigam com os funcionários, todo dia tem confusão. Essa semana um cliente falou que pagou R$ 100 pelo lugar na fila", relata.





Outro lado

Procurada pela reportagem, a assessoria da Caixa Econômica Federal solicitou o detalhamento da denúncia por e-mail e ficou de emitir um posicionamento após a análise.

