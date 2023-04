Mãe e bebê de 3 meses são resgatados após ficarem ilhados durante chuva em Teresina

A Defesa Civil de Teresina realizou o resgate de seis famílias do povoado Taboca do Pau Ferrado, após as fortes chuvas registradas na tarde e noite do último sábado (01) na zona Sudeste da capital. As vítimas da região ficaram ilhadas, entre elas, uma mulher de resguardo com um bebê de três meses, resgatados pelas equipes.

Segundo o Gerente de Operações da Secretaria Municipal de Defesa Civil, Marcos Rolf, a equipe recebeu um chamado de populares do povoado Taboca Pau Ferrado por volta das 22h, através do número 199. “Saímos da Defesa Civil com as equipes e os Bombeiros Civis após os moradores acionarem pelo 199. Nos deslocamos rapidamente e encontramos muitas dificuldades durante o percurso, devido às áreas inundadas. Assim que chegamos no local, conseguimos resgatar uma mulher que estava de resguardo com um bebê”, informou.

As equipes da Defesa Civil saíram do local às 2h da madrugada deste domingo após o resgate das famílias. Os moradores foram alocados em residências de familiares e amigos.

Orientações

A Defesa Civil orienta a população que, em casos de rajadas de vento, deve-se evitar se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não se deve estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda, bem como utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em casos de emergências, ligue para a Defesa Civil através do 199 ou (86) 3223-7366.

Com informações da Defesa Civil

