Mãe pede ajuda para tirar corpo do filho de poço: “Ele está jogado naquele buraco”

Desaparecido há cerca de 15 dias, o corpo do jovem Alderlan Ferreira da Silva, de 27 anos, foi encontrado em um poço no aterro sanitário de Teresina no último dia 28. No entanto, por ser um local profundo, a remoção do corpo demanda equipamentos especiais. Segundo a mãe do jovem, Dona Elisângela, o Corpo de Bombeiros não consegue executar o serviço de resgate. Por isso, ela está pedindo ajuda financeira para contratar uma empresa particular.

“Eles pediram dois mil reais para tirar o corpo do meu filho, que está jogado naquele buraco, um lugar tão desesperador”, pontua.

Alderlan Ferreira da Silva, de 27 anos, estava desaparecido desde o dia 19 de outubro (Foto: Jailson Soares/ODIA)

Dona Elisângela explica que passar por toda essa situação é muito doloroso, especialmente para uma mãe. “Não consigo comer, nem dormir. Não tenho mais paz de espírito na vida. Preciso de uma resposta para amenizar a minha dor”, diz.

A mãe de Alderlan conta que ele era um jovem trabalhador e pai de família. No dia em que desapareceu, ela pediu para que ele não saísse de casa. “Ele estava aqui junto comigo e tinha uma mulher ligando o tempo todo, chamando ele para uma festa. Eu pedi para ele não ir e ele foi. E até hoje, não voltou”, acrescenta.

"Não tenho mais paz de espírito na vida", diz mãe de jovem desaparecido (Foto: Jailson Soares/ODIA)



Segundo relatos, Alderlan está desaparecido desde o dia 19 e foi visto pela última vez em um bar na Vila Dagmar Maza, zona Sul de Teresina. Ele teria se envolvido em uma briga com um grupo de pessoas. “A polícia encontrou a localização da moto dele e confirmou que ele teria sido assassinado e seu corpo jogado naquele lugar”, comenta a mãe.

Na tarde desta segunda (31), a equipe da O DIA TV esteve presente no local onde o corpo foi encontrado. Lá, profissionais da Prefeitura de Teresina estavam realizando um serviço a fim de escavar o que for possível. A reportagem do Portalodia.com também tentou contato com o Corpo de Bombeiros, porém as ligações não foram atendidas. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Nas redes sociais, a família do jovem faz um apelo e pede doações em dinheiro - qualquer quantia é valida. Foi disponibilizado uma conta bancária para quem tiver interesse em ajudar.

PIX: 86 9 9410-4663 (Jessica Luana T. Rosa).

Francisco Filho e Jailson Soares/ O DIA TVAdriana Magalhães