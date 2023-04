Mandante de homicídio de empresário é preso em Teresina; crime foi motivado por dinheiro

Um homem – identificado pelas iniciais N.M. de S - foi preso nesta segunda-feira (17) suspeito de ser o mandante do homicídio do empresário Gerson Costia Freitas, de 58 anos. O crime aconteceu no dia 29 de março deste ano em Barras . Segundo as investigações, a morte do empresário teria sido motivada por dinheiro. Ele foi sócio do acusado e estava devendo uma certa quantia.



Reprodução/PC

O cumprimento do mandado, em Teresina, contou com a participação da Superintendência de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, em parceria com a Delegacia de Polícia de Barras, com o apoio da DINT PM-PI, DINTE PC-PI, GPI e FEISP. A polícia apreendeu o carro da vítima e do mandante, que foi encaminhado para Polícia Técnico-Científica para procedimento pericial.

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí disse ainda que o executor do crime, identificado como Marcus Vinicius do Nascimento Cardoso, continua foragido. A Polícia Civil divulgou uma foto de identificação e pede o auxílio da população para encontra-lo. Qualquer informação ou denúncia anônima pode ser realizada através do número (86) 99480-1183. Marcus Vinicius é da cidade de Presidente Dutra, no Maranhão, e já possui passagem policial pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

