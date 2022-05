Médico piauiense morre durante voo a caminho da lua de mel

O médico oncologista Glauto Tuquarre Melo, 49 anos, morreu, nesta segunda-feira (25), durante um voo internacional para Doha, capital do Catar. Ele havia se casado em Teresina, no último sábado (23), com a jornalista Lícia Dutra. Os dois embarcaram neste domingo em São Paulo e tinham como destino as Ilhas Maldivas, onde passariam a lua de mel.

De acordo com a família, o médico sentiu dores no peito e pediu ajuda a comissários de bordo. Ainda em voo, ele foi atendido por dois outros médicos que viajavam no mesmo avião. Os profissionais tentaram a reanimação de Glauto, mas o mesmo não resistiu e faleceu dentro da aeronave.

Ainda não há informações sobre translado do corpo de volta ao Brasil e velório.



Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal Glauto Tuquarre era oncologista e sócio da Clínica Oncobem desde 2014. Em nota, a família de Glauto Tuquarre lembrou do carisma e da vontade do médico de mudar o mundo. "Ele transformou e salvou vidas. O médico oncologista, que também era pesquisador, professor e apaixonado em proporcionar o bem-estar para os seus pacientes. Doutor Glauto nunca acreditou que o diagnóstico de câncer era uma sentença de morte. Preferia acreditar na esperança e na ciência. Pesquisava sobre tratamentos menos invasivos e melhores condições", diz a nota. O CRM também divulgou uma nota de pesar pelo falecimento de Glauto Tuquarre. Confira as notas de pesar:



