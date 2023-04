Menino de 10 anos morre após sofrer choque elétrico por usar celular na tomada

O Instituto de Medicina Legal de Teresina (IML) recebeu na noite desta quinta-feira (13) o corpo de uma criança vítima de choque elétrico em casa. Trata-se de um menino de 10 anos que estava usando o celular enquanto o aparelho carregava em uma tomada e acabou sofrendo uma forte descarga elétrica.

O nome do menino não foi informado pelo IML por questões de protocolo.

De acordo com o IML, o corpo veio encaminhado da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro Promorar, onde teria chegado trazido por uma ambulância. Pouco depois de dar entrada no hospital, o menino acabou morrendo. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

