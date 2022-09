Morador de rua mata outro a facadas após briga motivada por ciúmes no Ilhotas

Um homem, identificado como Francisco Sheideck Daniel de Morais, foi morto a facadas após se envolver em uma briga com outro homem, identificado apenas como Danilo, na tarde desta segunda-feira (26), no bairro Ilhotas, zona Sul de Teresina. Segundo relatos, os dois eram moradores de rua e brigavam por conta de uma suposta namorada.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

De acordo com a Polícia Militar do Piauí (PMPI), ainda não se sabe qual foi a dinâmica do crime. “Ele era morador de rua e foi esfaqueado. As informações preliminares que temos é de que os dois estavam brigando e Sheideck foi atacado com uma faca de serra”, diz o Capitão Iratan, do 1º Batalhão da Polícia Militar.

Uma mulher que se encontrava no local do crime, também moradora de rua, explicou que a briga teria acontecido por conta dela, que seria atual namorada da vítima e ex-namorada do suspeito. “Os dois sempre brigavam. Eu tentei tomar a faca dele, gritei”, diz a mulher.



(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Ainda segundo a suposta namorada da vítima, Francisco Sheideck trabalhava olhando carros e pedia dinheiro no sinal para obter alimentação.

A área do crime foi isolada para que mais informações fossem obtidas pela perícia. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Francisco Filho e Jailson Soares/ O DIA TV