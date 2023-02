Moradores reclamam de lixo em calçada na praça do Bela Vista, em Teresina

Moradores da Avenida João Resende, no bairro Bela Vista, na Zona Sul de Teresina, reclamaram nesta terça-feira (14) do acúmulo de lixo na praça da igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Segundo os moradores, pedaços de poda de árvores e resto de materiais de construção estão no local há pelo menos três semanas e foram deixados pela prefeitura.

(Foto: Jorge Machado/ODIA)

O lixo já tomou parte da calçada que fica bem perto de uma parada de ônibus. Por causa do problema, a população está tendo dificuldades para praticar atividades físicas. Além disso, as pessoas temem a proliferação de insetos.

“É uma situação muito complicada porque fizeram o lixo, mas não vieram buscar. Todos os dias o lixo aumenta mais”, relatou uma moradora.

Em nota, a Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas Sul (Saad Sul), através da sua gerência de serviços urbanos, informou que uma equipe de limpeza irá recolher o material do local nesta terça-feira e também atuará na região do Santo Antônio.

