Morre Lourdimar Cavalcante, fundador do Capote da Madrugada

O fundador do bloco carnavalesco Capote da Madrugada, Lourdimar Lacet Cavalcante, faleceu nesta quarta-feira (8), em Teresina. Aos 83 anos, ele era diretor da Associação dos Pernambucanos e Amigos de Pernambuco no Estado do Piauí e considerado um dos fundadores do bloco que se tornou uma das principais atrações da capital.

LEIA TAMBÉM: Corso de Teresina: 800 policiais vão atuar na segurança do evento

“A ASPEAPI - Associação dos Pernambucanos e Amigos de Pernambuco no Estado do Piauí: Comunica a Nação Capoteana e toda Sociedade Piauiense o Falecimento do nosso Diretor/Fundador e um dos Idealizadores da ASPEAPI e Bloco Capote da Madrugada Lourdimar Lacet Cavalcante no dia hoje”, comunicou a ASPEAPI.

Foto: Reprodução / Redes sociais

A morte do diretor aconteceu a 10 dias do início do Carnaval 2023. A organização do Capote da Madrugada comunicou que a lançamento do bloco está adiado para a próxima sexta-feira (10) ao meio dia na sede da Fundação Cultural Monsenhor Chaves (FMC). A festa que já estava programada para acontecer deverá ser mantida e contará com homenagens a Lourdimar.

O Velório será amanhã a partir das 10:00h da manhã no Funerária Lótus na Avenida Miguel Rosa - Zona Sul.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no