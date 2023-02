Morte de onça em Teresina: Semar pede abertura de inquérito

A morte da onça suçuarana durante captura na noite desse sábado (4) no Terminal Zoobotânico, na zona Leste de Teresina, deverá ser apurada por um inquérito da Polícia Civil. A investigação foi solicitada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar).

“A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos informa que solicitou abertura de inquérito policial junto à Polícia Civil para apurar as causas da morte da onça suçuarana, que veio a óbito na madrugada deste domingo após operação de captura”, informou a SEMAR através de nota neste domingo (5).

A Semar lamentou o ocorrido e disse que tem compromisso com apuração dos fatos e na defesa e proteção dos animais. A onça será levada para a Universidade Federal do Piauí (UFPI), onde vai passar por uma necropsia, para a contatação da real causa da morte.

Nas redes sociais, a vereadora Thanandra Sarapatinha, que defende a pauta animal, disse que a onça sofreria de problemas cardíacos. Ela escreveu que o episódio da onça colocou não só a vida do animal em risco, como a das pessoas de nossa cidade.

“Já se foram a onça, o leão, os meus macacos que foram injustamente levados para lá…Quantos mais vão ter que morrer para entenderem que da forma que está não pode continuar?”, relembrou a parlamentar sobre outros casos de mortes de animais do Zoobotânico.

A MORTE

A onça suçuarana (ou onça-parda, como também é conhecida) fugiu do recinto no Zoobotânico de Teresina, na Zona Leste da Capital, na madrugada da última sexta-feira (03). Devido uma forte chuva, uma árvore caiu, provocou um rasgo na rede de proteção do recinto e o animal acabou fugindo.

A onça foi localizada no Parque Zoobotânico nesse sábado (4) e equipes de resgate iniciaram buscas para a captura do animal. Durante a noite, a onça foi encontrada nas dependências do Terminal Zoobotânico. Na ação, o laço cambão usado na captura travou logo depois que o animal havia sido sedado, o que teria provocado a morte da onça.

Vídeos gravados por membros das equipes de resgate mostram o momento que o animal é localizado e perseguido. Nas imagens é possível ver a tensão na captura e o trabalho realizado para a imobilização da onça. Em outro vídeo, o animal já aparece sem vida e envolvido pelos dispositivos usados na captura.

