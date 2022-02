Motoristas devem redobrar atenção em vias com fluxo intenso de veículos, alerta Ciptran

Em todas as zonas de Teresina existem vias que chamam atenção pelo fluxo de veículos que circulam diariamente. Com essa grande quantidade de automóveis, motocicletas e até caminhões, aumenta também os riscos de acidentes, o que requer dos condutores maior cuidado ao volante.



Segundo a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (Ciptran), na Avenida Henry Wall de Carvalho, na zona Sul, que liga Teresina a outras regiões, como Nazária e Palmeirais, circula uma grande quantidade de veículos por dia, e, consequentemente, registra muitos acidentes, destacando-se alguns trechos.

Um dos pontos que mais ocorrem acidentes é em frente à Nova Ceasa, devido à intensa movimentação de carros, motocicletas, caminhões, pedestres e ciclistas entrando e saindo do local.



Em 2021, somente neste trecho, foram registrados quase 60 acidentes, média de uma ocorrência por semana. Outro ponto que registra muitos acidentes é nas proximidades da Ambev, especialmente devido à movimentação de caminhões estacionados e que fazem transporte para a empresa.



De acordo com o capitão Ocimar Silva, subcomandante da Ciptran, outra via com grande fluxo de veículos é a Avenida Presidente Kennedy, na zona Leste. O trecho localizado após o Parque Zoobotânico é o mais caótico, uma vez que liga Teresina a bairros como o Pedra Mole e outras regiões da cidade e zona rural, como Cacimba Velha, além de municípios como União.

Os dados divulgados pelos órgãos de trânsito apontam que os motociclistas são as principais vítimas de acidentes, cerca de 70%. Um número que vem crescendo, especialmente pela falta de prudência dos condutores.



“Três fatores contribuem para a ocorrência de acidentes: negligência, imprudência e imperícia. Observamos que, com a pandemia, o aumento de deliverys se acentuou consideravelmente, entretanto, boa parte dos entregadores não utilizam CNH (Carteira Nacional de Habilitação), ou seja, não foram instruídos e não passaram pelas orientações das escolas de trânsito para que possam guiar suas motocicletas, assim, cerca de 70% dos acidentes envolvem motocicletas”, destaca o subcomandante Ocimar Silva, da Ciptran.

Com informações de Lalesca Setubal (ODIA TV)