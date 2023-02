Motoristas e cobradores de Teresina podem não receber salários, comunica Setut

O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Teresina (Setut) enviou, na manhã desta sexta-feira (03), um ofício ao Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Transporte Rodoviários do Piauí (Sintetro) manifestando dificuldade financeira e a possibilidade do não pagamento de salários e demais obrigações trabalhistas dos profissionais do transporte coletivo de Teresina.

No documento, o Setut menciona que o contínuo descumprimento pela Prefeitura de Teresina no repasse dos subsídios, de forma urgente, impede a concessionária a cumprir com seus compromissos financeiros. O sindicato patronal destacou que já oficializou a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans) sobre a situação e que aguarda um posicionamento da PMT.



(Foto: Isabela Lopes/ODIA)

“Esperamos que a Prefeitura assuma suas responsabilidades e entenda que sua omissão tem trazido permanentes problemas para todos: população, trabalhadores e concessionários”, diz o comunicado, que está assinado pelo Edmilson Alves de Carvalho, presidente do Setut.



A equipe de reportagem do PortalODIA.com entrou em contato com o Sintetro e Strans, mas até o fechamento da matéria não obteve retorno. O espaço está aberto para esclarecimentos.



