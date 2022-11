Teresina: motoristas e cobradores fazem assembleia dia 25 para discutir sobre paralisação

No próximo dia 25 de novembro, motoristas e cobradores de ônibus vão se reunir em assembleia para discutir a possibilidade de paralisação no transporte coletivo de Teresina. Segundo representantes da categoria, o encontro é necessário diante dos recentes impasses entre os trabalhadores, empresários e a Prefeitura sobre o pagamento da diária referente ao segundo turno da eleição. Os motoristas ainda aguardam uma definição do poder público e do Setut para receber pelo dia trabalhado.



Antônio Cardoso, presidente do Sintetro (Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Transporte Rodoviário de Teresina), informou que tem conhecimento de que apenas três empresas das que operam o sistema de transporte pagaram os trabalhadores pelo segundo turno da eleição.



Além da questão do pagamento das diárias, a categoria quer também começar as discussões sobre a convenção coletiva de 2023. O Sintetro encaminhou à Câmara Municipal de Teresina ofício solicitando audiência e o apoio de parlamentares para a questão. O objetivo de começar as discussões já agora é evitar que ocorra no ano que vem o que se deu no começo de 2022.

“Esse ano nós tivemos 23 dias de paralisação porque não chegávamos a nenhum acordo com os empresários. Eles alegavam que a Prefeitura não fazia os repasses e hoje a gente vê que isso ainda está acontecendo. Nós temos uma data base e precisamos que ela seja cumprida, então quanto antes iniciarmos essas discussões, melhor. É para evitar que mais na frente, o trabalhador seja obrigado a paralisar para reivindicar o básico e o que é dele de direito”, resumiu Cardoso.



Na convenção coletiva, os motoristas e cobradores de ônibus vão discutir, dentre outros pontos, a concessão de reajuste salarial acima da inflação, ampliação da frota de Teresina com possíveis novas contratações e que as empresas arquem com pelo menos 60% do valor do plano de saúde dos trabalhadores.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (SETUT) esclarece que ainda não realizou o pagamento dos trabalhadores devido ao atraso no pagamento desse repasse financeiro por parte da Prefeitura, que já chega ao seu 18° dia.

"Infelizmente, o impasse com a Prefeitura segue por conta da falta de compromisso em honrar com suas obrigações contratuais, notadamente na questão de subsídios mensais no valor de R$ 5 milhões/mês", informou.

O SETUT reforça que entende as reivindicações dos trabalhadores e que assim que possível realizará o pagamento. A entidade confirma que em dezembro e janeiro/2023, as duas entidades de classe se reunirão para alinhar questões sobre a Convenção Coletiva de Trabalho 2023, como já faz anualmente, adiantando que as condições de negociação dependerão do cumprimento das obrigações por parte do município e do equilíbrio financeiro do sistema.

