Sintetro denuncia falta de pagamento referente ao 2º turno das eleições

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Piauí (Sintetro) denunciou nesta segunda-feira (14/11) que grande parte de motoristas e cobradores que trabalharam no dia 30 de outubro, data do 2º turno das eleições deste ano, ainda não receberam o pagamento das empresas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente do Sintetro, Antônio Cardoso, explicou que buscou o Setut para esclarecimento e recebeu a informação de que a Prefeitura de Teresina ainda não realizou o repasse prometido para manter a frota máxima no dia da eleição.

“No último dia 30 de outubro os trabalhadores foram notificados pelo Setut, pelo Sintetro e pelo TRE-PI que teriam que rodar. A maioria dos trabalhadores trabalhou na sua folga e até agora algumas empresas não pagaram. Procuramos saber os motivos e recebemos a notícia do presidente do Setut que a Prefeitura ainda não tinha feito o repasse do dia 30. É uma tristeza porque os trabalhadores ainda não receberam.”, disse.

Antônio Cardoso disse ainda que os empresários alegam que o repasse do Governo Federal para subsidiar a gratuidade do transporte coletivo da capital também não foi repassado para as concessionárias, o que o Sintetro diz não ter relação com esse impasse. A preocupação do sindicato agora é com o 13º salário.

“Está se aproximando o dia 30, que é o dia do 13º salário e o adiantamento. E a gente também já estava tentando negociar a convenção (coletiva de trabalho) de 2023, inclusive tivemos algumas reuniões com a Strans, com o secretário de Governo e com o Setut, mas vimos que não ser possível”, explicou.

O OUTRO LADO

A assessoria da Strans não foi encontrada para se pronunciar sobre as denúncias. O espaço segue aberto para qualquer manifestação posterior.

