Motoristas e cobradores fecham Av. Marechal Castelo Branco em protesto contra demissões

Motoristas e cobradores de ônibus do sistema de transporte público de Teresina realizaram na manhã de hoje (24) uma manifestação em frente à Câmara Municipal. Eles protestaram contra o que chamam de “descaso geral” com o sistema, que inclui: riscos de demissões dos cobradores, gratuidade da passagem de ônibus sem aumento da frota e nem contrapartida e defasagem salarial dos trabalhadores.

Com pneus e galhos de árvore sendo queimados, o ato aconteceu na Avenida Marechal Castelo Branco, enquanto uma audiência pública era realizada dentro da Câmara. Por conta da manifestação, houve bloqueio parcial da via no sentido Norte-Sul. “A população está reconhecendo que o problema no transporte público é geral. Hoje se encontram vários sindicatos aqui, líderes comunitários, associações dos deficientes. A nossa intenção é cobrar atitude dos vereadores com relação a esse problema é visto nacionalmente", disse Cláudio Gomes, diretor do Sintetro.

O representante do Sindicato disse ainda que os operadores do sistema de transporte público da capital possuem o “pior salário do Brasil” e convivem com o risco de demissão dos cobradores. Eles criticam a proposta de gratuidade no sistema. “A gente vê que com 180 ônibus e todo mundo pagando, já não dá conta. Agora imagine de graça. Teríamos que triplicar a frota atual e a gente sabe que isso não vai acontecer”, dispara.

