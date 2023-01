Movimentos sociais realizam ato pró-democracia em Teresina

Um grupo de manifestantes se concentrou na tarde desta segunda-feira (9) na avenida Frei Serafim, no Centro de Teresina, em ato pró-democracia. Eles repudiaram a invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no último domingo (8), e defenderam as ações adotadas pelas instituições para identificar os responsáveis.

Os manifestantes usavam bandeiras de movimentos sociais de esquerda e cartazes com palavras em favor da Democracia. Eles usaram uma carro de som estacionado no cruzamento da Frei Serafim com Miguel Rosa para proferir discursos contrários a invasão radical aos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal.

Foto: Otávio Neto / O Dia

Foto: Otávio Neto / O Dia



Ao Portal O Dia, Neide Carvalho, da Frente Brasil Popular, explicou que o ato foi convocado por um conjunto de organizações que observaram a necessidade de protestar. “Imediatamente após aqueles atos em Brasília, várias organizações de imediato fizeram um diálogo de que era necessário as organizações populares expressarem o sentimento que a gente passa agora que é de revolta e indignação”, disse.

Ela comentou que foi instalado no Piauí uma vigília em defesa da Democracia, que vai reunir sindicatos e organizações sociais para a realização de manifestações e plenárias para debater novos atos e reforçar que o resultado das eleições do ano passado sejam respeitadas no país.

