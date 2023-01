Bolsonaristas são retirados de acampamento em frente ao 25º BC, em Teresina

Os bolsonaristas que estavam acampados nas dependências do 25º Batalhão de Caçadores, no Centro de Teresina, foram retirados por forças de segurança na tarde desta segunda-feira (9). A medida aconteceu em cumprimento a uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que ordenou o desmonte dos acampamentos após as invasões nas sedes dos Três Poderes.

Em Teresina, a determinação mobilizou agentes da Polícia Federal, Polícia Militar e homens da Força Tática do 8º BPM. Os poucos manifestantes que ainda permaneceram no local foram orientados a retirar objetos e equipamentos utilizados na logística dos atos. Fogões, botijão de gás, galões de água mineral estavam entre os itens levados pelos manifestantes.

Por outro lado, objetos como mesas e cadeiras que não tiveram seus proprietários identificados foram recolhidos e levados para a sede da Superintendência da Polícia Federal. Os manifestantes saíram pacificamente demostraram indignação com a decisão dos ministros e alguns choraram diante da retirada.

Flaubert Alves, um dos bolsonaristas presentes no momento da chegada das forças de segurança, se disse frustrado com a desocupação. Ele participava dos atos na porta do 25º BC desde o dia 31 de outubro.

“Pacificamente a gente conversava e aguardava uma solução de alguma instância. Me sinto frustrado porque parece que não serviu para nada. Em Brasília, entraram lá (nas sedes dos Três Poderes). Sei que não surtiu efeito”, disse o manifestante ao repudiar os atos de vandalismo no Distrito Federal no último domingo (8).

