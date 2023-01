Avião com 20 policiais piauienses decola para reforçar segurança em Brasília

Um total de 20 policiais militares do Piauí foi enviado, na manhã desta segunda-feira (09), para reforçar a segurança em Brasília após os atos antidemocráticos que depredaram o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF). O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) partiu de Teresina às 9h52, horário local, com destino à base aérea da capital federal.



De acordo com informações do Sargento Paulo Brito, não há previsão de retorno dos policiais militares. Eles devem ficar à disposição das forças de segurança enquanto for necessário. Os policiais fazem parte do grupamento Choque do Batalhão Rone da PMPI.

Foto: André dos Santos/O Dia

"É o Piauí se somando nesse esforço federativo de vários estados para ajudar o governo federal na defesa da democracia e para punir esse criminosos, terroristas, que atacaram e depredaram os prédios públicos, querendo, de certa forma, atingir o centro da democracia brasileira", comentou o governador Rafael Fonteles.

Segundo o governador, também foi determinado que a Polícia Militar aumente a carga de trabalho dos policiais que ficaram em solo piauiense, para compensar o envio de tropas para o Distrito Federal, e reiterou que não haverá prejuízo para a segurança no Piauí. Além dos militares, também será avaliada a necessidade de envio de policiais civis e bombeiros.

Reforço no policiamento

O envio de militares para Brasília é uma das medidas adotadas pelo Governo do Piauí desde os atentados ocorridos na capital federal. Na noite deste domingo (09), o governador já havia determinado, em caráter de urgência, o reforço do policiamento em prédios públicos, principalmente em pontos simbólicos, para evitar qualquer tentativa de ação semelhante no estado. Também foi criado um gabinete de crise contra atos antidemocráticos para prevenir e evitar atos terroristas no Piauí.

