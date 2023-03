Mudança em proposta enviada pela Prefeitura ao Setut pode prolongar greve dos ônibus

A greve dos motoristas e cobradores de ônibus de Teresina segue sem uma definição de quando deve encerrar e, agora, diante de mais um impasse entre a Prefeitura e o Setut, o movimento deve se prolongar por mais tempo. Ontem (21), a Strans encaminhou aos empresários proposta de aumentar o subsídio do sistema de transporte de R$ 850 mil mensais para R$ 3,3 milhões.



No entanto, o Setut disse que já havia recebido da Prefeitura uma minuta com a mesma proposta na segunda-feira (20), e que o documento de ontem retrocede e diverge do primeiro em vários pontos, o que inviabiliza a definição de um acordo. A assessoria jurídica do Sindicato das Empresas disse que a minuta recebida ontem volta a tratar de questões que já haviam sido resolvidas entre os empresários e o Município como bilhetagem eletrônica e o pagamento de dívidas anteriores que a Prefeitura tem com as empresas.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Quem explica é a advogada Nayara Moraes, representante jurídica do Setut: “Nesse novo documento, as discussões passaram a ser novamente em torno de pontos que a gente já tinha superado. Por exemplo: como fica com os valores atrasados? O entendimento que já se tinha era de que isso se resolveria judicialmente através da perícia com os cálculos judiciais. Essa nova minuta modifica essas questões. Aquela discussão que já é bem antiga: a bilhetagem, sobre a qual já havia sido definido o compartilhamento das informações financeiras e operacionais. Isso também se coloca de uma forma diferenciada nessa nova minuta”, elenca Nayara.



Nayara Moraes diz que a Prefeitura encaminhou ao Setut duas minutas diferentes em menos de 24 horas - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Ela afirma que as mudanças nos dois documentos que a Prefeitura encaminhou em menos de 24 horas geram inseguranças para o processo de fechamento de um acordo com os empresários. Segundo Nayara, o Setut recebeu com surpresa a minuta da Strans encaminhada nesta terça (21), sendo que já tinha um outro documento assinado pelo prefeito Dr. Pessoa e pelo secretário de Governo, Michel Saldanha, desde a segunda-feira (20).

A representante do Setut afirma ainda que se for levada em consideração esta minuta enviada ontem, o acordo se torna inviável. “A expectativa que os empresários têm é de que não se faça só esse repasse, mas que se consolide a minuta que já veio assinada pelo prefeito, que já foi assinada pelo Setut e pelo SITT, que são partes importantes. A questão era só coletar o restante das assinaturas, mas parece que no meio desse processo, essa minuta sumiu e eles encaminharam outra com mudanças. Era algo que a gente não esperava e faz com que as negociações retrocedam”, explica Nayara.

Vale lembrar que os motoristas e cobradores de ônibus aguardam a definição de um acordo entre a Prefeitura e o Setut para reivindicar reajustes salariais e em seus benefícios e pôr um fim à greve, que já se estende por nove dias.

A reportagem do Portalodia.com está tentando contato com a Prefeitura de Teresina para que o órgão se manifeste sobre as alegações do Setut. O espaço segue aberto para futuros esclarecimentos.

