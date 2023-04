Mulher é detida após quebrar porta da SAAD Sul a pedradas durante manifestação

Uma mulher não identificada foi detida, na manhã desta quarta-feira (26), após quebrar a porta da Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Sul (SAAD Sul), localizada na Avenida Barão de Gurgueia em Teresina, durante um protesto por moradia.

O protesto ocorre após dezenas de famílias serem retiradas de uma ocupação no bairro Santa Luzia, na zona Sul de Teresina. Durante a manifestação, as famílias também atearam fogo em pneus interditando a avenida no sentido Norte/Sul.



Foto: Reprodução

De acordo com o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, major Wilton Sousa, equipes da PM acompanhavam o protesto em frente à SAAD Sul quando uma das manifestantes teria arremessado uma pedra contra a porta do órgão. "Essa senhora depredou o patrimônio público, jogou uma pedra e quebrou a porta de vidro. A equipe já estava de prontidão e presenciou o ocorrido. Conseguimos deter ela e levar para a Central de Flagrantes", informou o comandante.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu conter as chamas. A reportagem do O DIA procurou a SAAD Sul, mas não obteve retorno até a publicação deste material. O espaço continua aberto para futuros esclarecimentos.

