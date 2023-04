Mulher é morta com tiro na cabeça e homem é baleado na Vila Irmã Dulce

A saga de violência continua na cidade de Teresina. Na manhã desta terça (18), uma mulher foi encontrada morta com um tiro na cabeça em uma rua da Vila Irmã Dulce, na Zona Sul de Teresina. No mesmo local, um homem de aproximadamente 50 anos sofreu tentativa de homicídio na madrugada de hoje. Apesar de ter sido alvejado com dois tiros, o homem sobreviveu e foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

(Foto: Divulgação/PM)

De acordo com o Subcomandante do 17º Batalhão da Polícia Militar, Major Oziel, ainda não se sabe se os casos estão interligados. A polícia acredita que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas. “Essa é uma região conhecida pelo tráfico de drogas e bocas de fumo. Achamos que pode ter relação com facções”, destaca o major.

No entanto, segundo os populares da região, o homem que foi baleado não tinha relação com o mundo do crime. Dessa forma, a polícia acredita que os criminosos entraram na sua residência por engano.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Tony Silva/O DIA TV

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no