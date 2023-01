Mulher é morta na Zona Leste de Teresina; capital registra três homicídios em menos de 12h

O fim de semana começou de maneira violenta na capital do Piauí. Três homicídios foram registrados em menos de 12h. Na madrugada deste sábado (28), uma mulher chamada Maria Paula Azevedo foi assassinada a tiros no bairro Piçarreira, zona Leste de Teresina. A vítima estava utilizando uma tornozeleira eletrônica.



(Foto: Reprodução/Whatsapp)

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar do Piauí, a mulher havia saído de uma festa quando foi baleada. Ela foi alvejada com um tiro na cabeça e seu corpo foi enontrado por moradores da região. Ainda não há informações sobre quem teria cometido o crime ou a motivação do mesmo.

(Foto: Arquivo O DIA)

Já na noite de sexta-feira (27), um homem identificado como Olivan Roman da Silva foi executado com disparos de arma de fogo no bairro Angelim, zona Sul de Teresina. Ele estava em um bar quando iniciou uma discussão com uma pessoa que o perseguiu e o alvejou. Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime já foi identificado.

Outro homicídio foi registrado na madrugada deste sabádo (28), no qual um jovem de 24 anos morreu com vários disparos de tiros na cabeça. Ele se encontrava nas proximidades de um bar localizado na Avenda Duque de Caxias, zona Norte de Teresina. A polícia ainda não localizou os suspeitos e não há informações sobre a motivação do crime.

Os crimes serão investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

