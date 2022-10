Muro do Cemitério São José cai na madrugada após chuva em Teresina; veja fotos

Parte do muro do Cemitério São José, localizado no bairro Matinha, zona Norte de Teresina, desabou após a chuva que caiu na madrugada desta quarta-feira (26) na capital. O trecho que veio a baixo fica na Rua 13 de Maio e rompeu por volta das 23h30.



Uma equipe da Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas (Saad Centro) e do CTA já estão no local fazendo a limpeza no local. O muro de tijolos caiu em direção à calçada, assim, nenhum túmulo ficou danificado devido ao entulho.

A capital amanheceu chuvosa e sinais de trânsito ficaram sem funcionar, registrando engarrafamento em alguns trechos. A previsão é de que Teresina tenha pancadas de chuvas até amanhã (27).







(Fotos: Nathália Amaral/ODIA)

Local será isolado

A Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) Centro informa que já enviou uma equipe para isolar a área e remover o entulho proveniente da queda do muro do cemitério São José. Os reparos para a construção de novo muro terão início o mais rápido possível.

A SAAD Centro também já enviou uma equipe para verificar o que levou ao desabamento.

À princípio há a suspeita de um acúmulo de água no interior do solo.

