No dia de seu aniversário, Firmino Filho recebe homenagem de esposa e filhos

A deputada estadual Lucy Soares e os filhos, Bárbara, Bruno e Cristina, prestaram homenagem ao ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho, que completaria 59 anos sexta-feira (16). Em publicações nas redes sociais, a família do gestor destacou como era celebrar a data ao lado de Firmino e reforçou que o ex-prefeito estará sempre na memória de todos.



“Hoje, celebramos o dia da vida do meu grande companheiro. Ele que me amou, cuidou e ensinou não só a mim, mas a cada um de nós com sua inteligência e jeito único. Te celebraremos sempre, por que você permanece vivo no meu coração, dos frutos do nosso amor, Bárbara, Bruno e Cristina e de cada Piauiense que admira você e o seu trabalho. Te amamos, Feliz Aniversário!”, escreveu a deputada estadual do Progressistas, Lucy Soares.



Barbara Soares, também deputada estadual do PP, disse que guarda com carinho os ensinamentos do pai. “Lá em casa, os aniversários sempre eram momentos a serem celebrados juntos, não importa o que acontecesse: tínhamos que estar juntos pra celebrar a vida um do outro, mesmo em meio a correria diária. Hoje, faremos o mesmo. Nos recolheremos em suas memórias e lembraremos sempre dos conselhos, das palavras carinhosas e até dos puxões de orelha, rs. Você sempre estará presente, como o ponto inicial dos meus sonhos e objetivos. Feliz aniversário, papai. Te amo pra sempre!”, escreveu na publicação.



No perfil de Firmino Filho, a família também fez uma publicação. “Presente para sempre em nossas memórias, seu legado permanece vivo no coração de cada piauiense. Relembramos com saudade cada riso, conselho e ato gentil. Te amamos, pra sempre. Feliz aniversário! Lucy, Bárbara, Bruno e Cristina”, diz a postagem.



Firmino Filho morreu no dia 06 de abril de 2021 após cair do 14ª andar do prédio que funciona o Tribunal de Contas da União (TCU), onde trabalhava.

