Nossa Senhora da Conceição: confira os locais e horários das celebrações em Teresina

Neste 8 de dezembro, é celebrado o dia da Imaculada Conceição de Maria. Para comemorar a data que faz menção a Virgem Maria, as paróquias e comunidades da Arquidiocese de Teresina divulgaram a programação para celebrar a devoção.

Confira os locais e horários das celebrações:

Na Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, localizada no bairro Morada Nova, o encerramento da Festa da Padroeira que tem como tema “Com Maria por uma Igreja Sinodal: Comunhão, Participação e Missão”, começará às 08h com santa missa presidida pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito. Às 17h, a comunidade segue em procissão pelas ruas do bairro. Logo após, os padres Lauro Aderaldo, Carlos César e Lauro Freire celebram a missa de encerramento.

Para celebrar a padroeira, na Paróquia Imaculada Conceição, no bairro Tancredo Neves, a programação inicia às 12h com o Ofício Solene da Imaculada Conceição. Depois, a comunidade se concentrará às 17h na praça Dom Celso para seguir em procissão. O festejo se encerrará com missa solene presidida pelo padre Klebert Viana.

Envolvidos pelo olhar da Virgem Maria e com o tema “Maria Mãe da Igreja, espaço sagrado que modifica o nosso lar”, a Paróquia Imaculada Conceição, localizada na Vila Bandeirantes, sairá em procissão e carreata às 17h da Igreja Matriz. Em seguida, os fiéis celebram a santa missa na igreja matriz as 19h.

Com o tema “Maria, modelo de comunhão, participação e missão”, a Paróquia São José Operário celebrará a Festa de Nossa Senhora Imaculada Conceição com procissão luminosa e uma missa solene de encerramento. A concentração será às 18h na praça Nossa Senhora da Conceição, localizada no bairro Acarape.

Na Paróquia Santo Inácio de Loyola, no bairro Cidade Jardim, forania Leste, a concentração acontecerá a partir das 17h com concentração na praça do bairro, com destino a igreja. Na Área Pastoral São José, localizada no Jacinta Andrade, a Festa da Imaculada Conceição terá início às 19h30 na comunidade Matriz São José, e toda a comunidade é convidada a ofertar rosas de amor à Imaculada.

Com o tema “Nos Passos de Maria”, a Paróquia Cristo Libertador, pertencente à forania Sudeste, terá procissão iniciando às 17h, na comunidade Nossa Senhora da Assunção, e seguirá até a igreja matriz no Renascença II. A programação ainda inclui momentos de agradecimento, apresentações com canções natalinas e o encerramento com a celebração da santa missa.

Com informações da Arquidiocese de Teresina