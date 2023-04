Novo RG será emitido gratuitamente em Teresina a partir deste sábado (22); veja locais

O Instituto de Identificação Félix Pacheco, órgão que faz parte da Secretaria de Segurança Pública, realizará, a partir deste sábado (22), a emissão gratuita da 1º e 2º via da Carteira de Identidade Nacional - o novo RG. Em Teresina, a ação social acontece em alguns bairros nos dias 22, 24, 28 e 30 de Abril.

(Foto: Arquivo O DIA)

Segundo o Diretor Geral do Instituto de Identificação, Marcelo Mascarenhas, a iniciativa é voltada à pessoas em situação de vulnerabilidade social e visa levar cidadania aos moradores da periferia da cidade. “Temos adotado uma postura de busca ativa das pessoas que mais necessitam da carteira de identidade nacional. É um grande público que tem dificuldade de se deslocar até o Instituto para realizar essa emissão, sendo que essas pessoas são justamente a população que mais precisa emitir seus documentos”, explica.



Ainda de acordo com o diretor, essas ações já estão ocorrendo em municípios do interior do Piauí. “Os serviços têm parceria com o poder público e organizações da sociedade civil”, concluiu Mascarenhas.



Os atendimentos acontecerão das 08h às 12h e contarão com equipes itinerantes para realizar o serviço.

Confira abaixo a programação:

Sábado (22/04)

- Escola Municipal Areias (Av. Henry Wall de Carvalho, 7791, Bairro Areias - Teresina-Pi)

- Escola Municipal Professor Olímpio Castro de Oliveira (Bairro Vale do Gavião, Teresina-Pi)

Segunda (24/04)

- Auditório na Sede da OAB (R. Gov. Tibério Nunes - Cabral, Teresina - PI)

Sexta (28/04)

- CMEI – Rebeca Ribeiro Nogueira (R. Vinte e Cinco, bairro São Lourenço, Teresina-PI)

Domingo (30/04)

- Associação de Moradores do Itararé (Rua Deputado Antônio Gayoso, 235, bairro Itararé, Teresina-PI)

Com informações da SSP

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no