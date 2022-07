Obra da Av. Homero Castelo Branco não é concluída no prazo estipulado pela SAAD Leste

No início de junho, um trecho da Avenida Homero Castelo Branco foi interditado por conta da obra da galeria da zona Leste. Com isso, condutores e a população precisaram buscar vias alternativas durante este período. Segundo a Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas (Saad Leste), o prazo de interdição era de 30 dias para liberação do local, ou seja, a conclusão deveria ocorrer no último dia 02 de julho.

A equipe do PortalODIA.com esteve na Avenida Homero Castelo Branco, onde as máquinas estão operando, e conversou com comerciantes, que destacaram que era inviável a liberação do trecho no último sábado (02). Romário dos Santos Silva (40) é proprietário de uma borracharia e posto de lavagem de veículos e é um dos comerciantes diretamente prejudicados pela obra. De acordo com ele, o prejuízo acumulado, desde que a obra no trecho teve início, já chega aos 80%.

“Agora eles estão trabalhando mais intensamente, mas, mesmo assim, não acho que vão concluir até o prazo estipulado, que é no sábado. Já era para terem terminado esta obra há muito tempo. Ficaram dois meses parados, prejudicando nossas vidas. Antigamente eu tirava R$700 por dia, hoje mal consigo tirar R$150, que só paga as diárias dos funcionários, que é R$40”, conta.

Romário dos Santos destaca que outros comerciantes também estão tendo grandes prejuízos, já que em alguns empreendimentos estão completamente interditados. “Eles deveriam ir fazendo por etapa e liberando o tráfego conforme fossem concluindo, assim os motoristas poderiam chegar até aqui e não ficaríamos parados e sem ganhar nosso dinheiro. Temos família, filhos para sustentar e precisamos levar comida para cada no final do dia”, reitera o proprietário da borracharia.

A interdição da Avenida Homero Castelo Branco acontece nos dois sentidos da via, e compreende entre o trecho da Rua Eustáquio Portela até a Rua Clemente Fortes, com interdição total neste trecho. A interrupção do fluxo de veículos atende a um pedido da Saad Leste, responsável pela obra de drenagem e construção da Galeria da Zona Leste.

O trecho da Avenida João XXIII até a Rua Eustáquio Portela está liberado para os condutores e clientes do supermercado Pão de Açúcar, que fica localizado na Avenida Homero Castelo Branco, próximo a interdição.

Obra deve ser concluída em 2024

A galeria da zona Leste de Teresina tem previsão para ser totalmente concluída em agosto de 2024. Enquanto isso, a obra de drenagem segue sendo feita em etapas. O cruzamento entre a Avenida Homero Castelo Branco e a Rua Eustáquio Portela, foi palco da tragédia que vitimou a professora Wana Sara Cavalcante Henrique, em fevereiro deste ano. A obra da galeria já se arrasta há uma década e tem como objetivo resolver os problemas de alagamento na região.

Contraponto

A equipe do Portal ODIA.com entrou em contato com a Saad Leste para saber sobre o andamento da obra e um novo prazo para liberação do trecho interditado, entretanto, até o fechamento desta reportagem, não obteve retorno.

