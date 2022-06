Trecho da Avenida Homero Castelo Branco será interditado a partir desta sexta (03)

O trecho da Avenida Homero Castelo Branco, no cruzamento da Rua Eustáquio Portela, no bairro São Cristóvão, zona Leste de Teresina, será interditado a partir desta sexta-feira (03). A interrupção do fluxo de veículos atende a um pedido da Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) Leste, responsável pela obra de drenagem e construção da Galeria da zona Leste. O período da interdição do trecho está previsto para ser de 30 dias.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

A interdição total acontece nos dois sentidos da via, e compreende entre o trecho da Rua Eustáquio Portela até a Rua Clemente Fortes.



De acordo com a gerente de Operações e Fiscalização no Trânsito da Strans, Carla Sales, o trecho da Avenida João XXIII até a Rua Eustáquio Portela está liberado para os condutores e clientes do supermercado Pão de Açúcar, que fica localizado na Avenida Homero Castelo Branco, próximo a interdição.



“Orientamos aos condutores que trafegam pela região que busquem outras rotas alternativas durante o período da interdição, como a Avenida River para ter acesso a Avenida João XXIII”, orientou a gerente.



Os agentes de trânsito da Strans estarão no local do trecho interditado para orientar os condutores e auxiliar no fluxo de veículos nas imediações.

Com informações da PMT