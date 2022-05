Obra na Homero Castelo Branco segue causando transtorno a motoristas e comerciantes

No dia 04 de maio completa três meses que funcionária pública e pedagoga Wana Sara morreu após ter seu carro arrastado pela correnteza e ficar preso em uma galeria no cruzamento da Rua Eustáquio Portela com Avenida Homero Castelo Branco, zona leste de Teresina. O trecho em questão estava em obras e a construção da galeria no local faz parte do pacote de obra que estava para melhorar o escoamento da água da chuva naquela região.



Os serviços, no entanto, já se arrastam há mais de oito anos e vêm acumulando transtornos para quem passa e trabalha no local. Nesta sexta-feira (29), a equipe de reportagem do PortalODIA.com visitou o trecho em obra e constatou que os trabalhos seguem parados e causando inúmeros transtornos à motoristas e comerciantes.



Chagas Andrade é proprietário de uma banca de revistas e trabalha no trecho da Avenida Homero Castelo Branco há 42 anos. Ele conta que as equipes de obra não apareceram hoje (29) no local, mas que os serviços devem ser retornados no próximo dia 04 de maio.

"Disseram que na semana que vem eles voltam a trabalhar e já vão agilizar mais o serviço, tirando esse entulho. Disseram até que vão asfaltar essa rua. Vamos aguardar", disse Chagas.

Além do prejuízo financeiro, já que a rua Eustáquio Portela segue interditada e os veículos não conseguem estacionar para chegar à banca de revistas e outros estabelecimentos comerciais no entorno, a sujeira que se acumula no local também causa transtornos. O entulho e o lixose tornam inclusive focos do mosquito Aedes aegipty, transmissor da dengue.

Chagas Andrade foi um dos que já contraiu a doença por conta da sujeira que se amontoa no local. “Eu já tive dengue por causa disso aqui. Sem contar que nossas vendas caíram bastante. É questão de saúde e de renda. Está complicado trabalhar aqui”, finaliza o dono da banca de revista.



Trecho voltou a registrar novos alagamentos esta semana

A forte chuva que caiu na tarde do sábado (22) em Teresina já formou novos pontos de alagamento no trecho da Avenida Homero Castelo Branco próximo à João XXIII. O local, que esteve interditado até o começo de março por conta justamente das inundações, ficou coberto pela água, dificultando a passagem de veículos de menor porte.

Sem ter por onde desviar, os veículos subiam na calçada lateral para fugir das poças d’água manter o trânsito fluindo.

