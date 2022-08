Obra do viaduto do Mercado do Peixe entra na etapa final

Com expectativa de ser concluída no próximo mês de setembro, a obra do viaduto do Mercado do Peixe, na zona Sudeste de Teresina, deve entrar em sua fase final a partir da próxima semana. A etapa concentra-se no asfaltamento das vias que serão utilizadas para a subida e descida dos condutores.

O senador Elmano Férrer anunciou nesta terça-feira (02/08), em visita no local da obra, que o viaduto já está concluído e que para a inauguração resta apenas o asfaltamento dos acessos.

“A parte do viaduto já está concluída e, nesta semana, iniciamos o asfaltamento das pistas laterais, que seguem da Avenida dos Expedicionários para o bairro do Dirceu e vice-versa. O restante do projeto será finalizado em setembro”, disse o parlamentar.

Para Elmano Férrer, a obra vai desafogar o trânsito em um dos principais entroncamentos da capital. “Com a conclusão deste projeto, o maior fluxo de veículos vai passar por cima do viaduto, em uma pista livre na BR-343, sem cruzamentos. Assim, vamos garantir maior fluidez no trânsito e diminuir os riscos de acidentes no local”, explica o parlamentar.

Com informações da Ascom