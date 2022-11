Paciente relata esperar mais de duas horas por atendimento no Hospital do Satélite

Em denúncia ao Portal O Dia, paciente relata que a situação no Hospital do Satélite, localizado na zona Leste de Teresina, está caótica. Segundo ele, pessoas, inclusive idosos, aguardam mais de duas horas por atendimento.

Pacientes aguardam mais de duas horas para obter senha de atendimento (Foto: Arquivo Pessoal)

“Gostaria de relatar a minha situação e dizer o que passei nos últimos dias. Estou há 14 dias sofrendo de uma dor aguda na cabeça não diagnosticada. Ontem (terça-feira), passei horas esperando pelo atendimento. Vi gente deitada no chão sentindo dor, idosos e uma senhora com o braço deslocado, mas com pulseira verde de atendimento simples. Enquanto isso, pela ocupação, um senhor deitado no chão. Enfermeiros me disseram que mesmo estando há anos na profissão, nunca viram a saúde da cidade nesse caos", afirma.

"O que mais me indignou foi o caos do hospital e o sofrimento dos mais idosos", diz paciente (Foto: Arquivo Pessoal)

Ainda de acordo com a denúncia, falta soro e medicamentos básicos para atendimento. “Falta soro e o próprio medico teve que pedir a enfermeira que liberasse um soro pra mim. Ela foi procurar e demorou bastante, trouxe um soro e me isolou do resto dos pacientes. Com essa escassez, a gente tem que ir para outras unidades”, diz o paciente. Entretanto, a diretoria do Hospital do Satélite afirma que a informação não confere e que não há falta de soro na unidade.

A equipe de reportagem entrou em contato com a Fundação Municipal da Saúde, que afirmou que os atendimentos nas urgências seguem a classificação de risco definida pelo Ministério da Saúde. “Os primeiros a serem atendidos não são necessariamente os primeiros que chegaram na unidade”, afirma o órgão.

Adriana Magalhães