Pais de adolescentes apreendidos em festa poderão responder por omissão

Os pais dos adolescentes apreendidos durante uma festa na zona Leste Teresina no último final de semana poderão responder na Justiça por omissão, segundo o conselheiro tutelar Antônio Oliveira, que acompanha o caso. Ao todo, mais de 50 adolescentes entre 11 e 17 anos foram aprendidos. Alguns deles quebraram os vidros do ônibus que foram transportados e conseguiram fugir, enquanto um grupo de meninas foi filmado dançando uma coreografia dentro da Central de Flagrantes.

“Os pais estão sendo notificados, porque os pais são os primeiros responsáveis pelos seus filhos, quer seja criança ou adolescente. Eles serão chamados e advertidos a princípio. E por omissão podem, de fato, ser encaminhados para o Ministério Público”, explicou o conselheiro Antônio Oliveira. Uma punição para os adolescentes também não está descartada.

Conselheiro Antônio Oliveira (Foto: Reprodução / O Dia Tv)

“Os adolescentes também podem ser imputados, porque de acordo com o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 98, eles podem responder penalmente, dependendo da gravidade. E existia gravidade”, acrescentou o conselheiro.

Antônio Oliveira relevou que era grande a quantidade de bebida alcoólica encontrada no local. “O que surpreendeu o conselho foi a quantidade de bebida alcoólica, não só cerveja, mas whisky, vodca. A quantidade de bebida era absurda, lamentavelmente”, comentou. Ele aconselhou os pais com filhos adolescentes para monitorar o uso das redes sociais.

“Uma das preocupações do Conselho Tutelar é o comportamento dos adolescentes nas redes sociais, que mobilizam. O conselho faz um apelo para as famílias que observem esse comportamento. Monitore. O crime é atrativo’, finalizou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no