Parque Brasil: famílias que ocuparam apartamentos são retiradas pela polícia

Famílias que ocuparam imóveis no Residencial Parque Brasil, zona Norte de Teresina, estão sendo retiradas do local pela Polícia Federal do Piauí nesta terça-feira (08).

Desde o dia 11 de agosto de 2021, vem ocorrendo a reintegração de imóveis da Caixa Econômica Federal, onde mais de 200 famílias já foram despejadas. Os empreendimentos fazem parte do programa Lagoas do Norte e, os que foram ocupados, ainda não haviam sido entregues aos respectivos proprietários.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que caminhões de mudança estão no local, a fim de que as pessoas tenham seus pertences retirados dos apartamentos. Em um dos vídeos, uma moradora do local relata que as famílias não têm para onde ir. “Eles estão despejando pessoas pobres, em tempos de pandemia, que não têm para onde ir. O judicial foi mandado pelo prefeito Dr. Pessoa. Cadê os direitos humanos, a assistência social da prefeitura?”, indaga a moradora.



Desde o início da reintegração de posse, a prefeitura determinou que as famílias que estão na invasão sejam cadastradas em programas sociais para a possível inclusão em futuros programas habitacionais. Entretanto, muitas pessoas afirmam que ainda não foram cadastradas e seguem sem auxílio por parte da prefeitura.



