Piauí passará a ter carteira de identidade 100% digital; lançamento acontece hoje (15)

Nesta terça-feira (15), será lançado aqui na capital um novo sistema de identificação, a carteira de identidade 100% digital. A nova versão do documento será desenvolvida pela Agência de Tecnologia da Informação (ATI), em parceria com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-PI). O lançamento do documento no Piauí será às 15h30, no Palácio de Karnak.

A iniciativa está em conformidade com o decreto federal de número 10.900/2021, que visa à unificação de todos os documentos no País. Com a união dos documentos, será possível coibir fraudes já que, atualmente, a emissão do RG é de responsabilidade das unidades federativas, possibilitando ao cidadão emitir o documento em mais de um Estado.

No momento do cadastro, será requerida a biometria, reconhecimento facial e uma assinatura. A medida já foi implementada em outros estados e visa reduzir as fraudes. Só nos últimos dois anos, mais de mil casos de falsificação ideológica foram registrados no Piauí.

Sobre o Registro Geral

Atualmente, o RG é necessário para a realização da maioria das atividades civis. A apresentação da Carteira de Identidade é necessária desde a realização da matrícula escolar como para a emissão de outros documentos como a Carteira Nacional de Habilitação e o Título de Eleitor, e até mesmo para ter direito à vacinação contra a covid-19. Por dia, cerca de 1,2 mil RGs são emitidos pelo Instituto de Identificação no Piauí. Deste número, 50% são em Teresina.

