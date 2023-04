Piauí Pop: PM montará Centro de Controle para reforçar segurança externa do Albertão

Entre os dias 04 e 08 de julho, o Estádio Albertão será palco principal do maior festival de música do Piauí. O Piauí Pop retorna em 2023 trazendo a tradição que marcou gerações e prometendo muita animação para os amantes da música, da arte e da nossa cultura. Mas nenhuma festa se faz só a empolgação do público. A segurança de quem vai participar do evento é uma das maiores prioridades.



Para reforçar o policiamento na área externa do Albertão, a Secretaria de Segurança Pública (SSPI-PI) montará um Centro Integrado de Controle Operacional reunindo Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. As forças de segurança atuarão em conjunto para garantir que a entrada, a circulação e a saída de pessoas no entorno da arena de shows seja o mais tranquila possível e sem qualquer imprevisto.

Em reunião na manhã desta terça-feira (25), a organização do Piauí Pop acertou junto à Secretaria de Segurança os detalhes sobre como tudo será posto em prática. A expectativa é de que se repita no Piauí Pop o mesmo padrão de segurança montado para outros grandes eventos em Teresina como o Corso, por exemplo.



A Secretaria de Segurança disponibilizou câmeras para montagem de um circuito externo de vigilância, viaturas, reforço de efetivo e um helicóptero vai sobrevoar o Albertão antes e durante o festival, e também na saída do público.

Quem dá mais detalhes é o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Scheiwann Lopes. “A PM estará presente com o Centro Integrado de Comando e Controle, vamos investir em tecnologias que irão apoiar as operações, a aeronave do GTAP (Grupamento Tático de Aeropoliamento) e, a nossa grande sacada: a organização do fluxo de trânsito para possibilitar a chegada e saída das pessoas em paz”, diz o comandante.

A polícia orienta a quem for para o Piauí Pop que procure ir ao Estádio Albertão por meio de transporte de aplicativo, táxi ou ônibus. A ideia é evitar dificuldades na hora de estacionar e reduzir a caminhada até os acessos às arenas de shows em caso de não encontrar vaga nas proximidades do estádio.

Para tanto, a organização do Piauí Pop informou que está tratando o Setut para ampliar a frota de ônibus na região no sentido de atender ao aumento da demanda nos dias do festival.



O trânsito nas proximidades do Albertão é uma das maiores preocupações da Segurança. “A segurança interna é de responsabilidade da empresa que está organizando o festival, mas a segurança externa é da SSP. Vamos garantir ao público a tranquilidade desde sua saída de casa, estudando o tráfego, as principais vias de comunicação, até o entorno do Centro de Comando, onde teremos centenas de policiais e bombeiros para garantir a paz durante o evento”, explicou o secretário de Segurança, Chico Lucas.

Tradição no calendário cultural teresinense, o Piauí retorna em 2023 em um novo local e promete não só se reafirmar como o maior festival de música do Estado, mas também contribuir para ressignificar o que os teresinenses entendem pelo Estádio Albertão.

“Os desafios são proporcionais às conquistas que esperamos ter, que é sentimento de trazer pertencimento para um equipamento público tão icônico quanto o Albertão e fazer com que as pessoas vivam ali encontros, reencontros. Queremos que as pessoas olhem e digam que isso tudo é daqui. O Piauí faz parte do DNA do Piauí Pop e queremos reforçar esse orgulho”, finaliza Tiago Peixoto, organizador do festival.

Ingressos

As vendas de ingressos para o Piauí Pop 2023 já se encontram em seu terceiro lote. Valores e formas de pagamento podem ser conferidos diretamente na página do festival.

Com informações de Cíntia Moura Cantarelli

