Postos de combustíveis de Teresina são alvos de nova fiscalização

Os posto de combustíveis de Teresina foram alvos de uma nova fiscalização do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) nesta sexta-feira (29/07) após o órgão do Ministério Público deflagrar a operação “De olho do preço”, que tem como objetivo averiguar se os estabelecimentos estão acompanhando as reduções anunciadas pela Petrobras.

Durante o trabalho de fiscalização coordenado pelo promotor Nivaldo Ribeiro, alguns estabelecimentos chegaram a reduzir o preço, seguindo a redução de R$ 0,15 no litro da gasolina anunciada nessa quinta-feira (28/07). Na semana passada, o preço do litro do combustível já havia reduzido em R$ 0,20.

Foto: Divulgação / MPPI

As fiscalizações do Procon em postos de combustível do Piauí se intensifico desde começou a vigorar a lei sancionada pela governadora Regina Sousa que reduziu de 33% para 18% o ICMS que incide sobre os combustíveis. A medida gerou um entrave entre o governo e donos de postos e o MP foi às ruas.

A operação “De olho nos preços” agora verifica se estão sendo respeitadas pelos estabelecimentos e repassadas ao consumidor final as últimas duas reduções anunciadas pela Petrobras no preço do litro da gasolina nas refinarias.

Com informações do MPPI