Prazo para devolução de celulares roubados é encerrado; quem não devolveu será autuado

O prazo para devolução voluntária de celulares com registro de roubo e furto encerrou nessa sexta-feira (28). De acordo com a Polícia Civil, quem não devolveu os aparelhos, que foram identificados por meio da Operação Interditados ll, serão autuados pelo crime de receptação. Os smartphones devem ser devolvidos na sede da Secretaria de Segurança ou no 7º Distrito Policial de Teresina.



A Superintendência de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) divulgou uma lista com a relação dos IMEIs, que são números de série dos aparelhos celulares roubados , para consulta pública.

O inquérito da Operação Interditados ll foi concluído e 11 pessoas investigadas foram indiciadas pelo crime de receptação qualificada. Até o momento, 50 celulares foram recuperados, sendo seis no município de Piripiri e 44 em Teresina. Parte desses aparelhos foram reavidos ainda durante as investigações da operação, que aconteceu no início do ano.



O prazo de entrega voluntária chegou a ser prorrogado em virtude do feriado de Tiradentes. “Após o fim desse prazo de devolução, começaremos as diligências de busca pelas pessoas que ainda estão em posse desses celulares, que deverão responder pelo crime de receptação. Insistimos para que a população entenda todas as consequências de qualquer tipo de associação com o crime”, frisou o Delegado Matheus Zanatta, Superintendente de Operações Integradas da SSP-PI.









