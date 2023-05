Prédio é atingido por incêndio de grandes proporções na Tabuleta, zona sul de Teresina

A loja de auto peças MasterCar Lataria, localizada na rua Professor João Soares, na Tabuleta, zona Sul de Teresina, foi atingida por um incêndio de grandes proporções na tarde desta quarta-feira (3). Segundo informações preliminares, um curto-circuito teria iniciado o fogo.

Veja o vídeo:

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encontram-se no local. De acordo com o Tenente Pedro Bento, ainda não é possível saber onde o o fogo começou, mas indícios indicam que o incêndio teve inicio no primeiro andar do prédio. "O fogo está sendo controlado, estava muito maior, mas já esta diminuindo", destaca o tenente.



Este é o segundo caso de incêndio ocorrido na cidade de Teresina apenas nesta quarta. Nas primeiras horas da manhã de hoje, um incêndio atingiu um depósito de plásticos na rua Firmino Pires, Centro de Teresina.

Nathalia Amaral

