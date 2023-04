Prefeitura convoca mais de 200 professores substitutos para turmas do 1º ao 9º ano

A Prefeitura de Teresina está convocando mais 209 professores estão sendo convocados para atuarem nas unidades de ensino da Rede Municipal de Teresina nos próximos dias. A Secretaria Municipal de Educação (Semec) chamou novos classificados do processo seletivo simplificado para professor substituto, realizado no ano passado.

Os docentes atuarão em turmas de Educação Infantil e Primeiro Ciclo, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Também chegam para somar os professores do Segundo Ciclo, de 6º ao 9º ano, nas disciplinas de língua portuguesa, ciências, educação física, história, geografia, inglês, artes e matemática.

De acordo com o secretário executivo de Ensino da Semec, Reinaldo Ximenes, essa é a terceira chamada de professores temporários nos últimos dois anos. “Convocamos 512 no mês passado, depois foram 372 e agora 209. Esses últimos serão essenciais nas turmas de maternal e nas escolas de tempo integral, sendo 120 no Primeiro Ciclo e 89 no Segundo Ciclo”, informa Ximenes.

Os convocados terão até o dia 03 de maio para enviar a documentação necessária para o e-mail [email protected] Mais informações pelo telefone 3229-0037, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 13h30.

