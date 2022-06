Prefeitura de Teresina convoca 322 professores substitutos aprovados em concurso

A Prefeitura de Teresina, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) está convocando 322 professores substitutos aprovados no concurso do ano passado para assumirem colocação na rede pública de ensino da capital. A contratação desses novos docentes se dá em razão do afastamento de profissionais efetivos que se retiraram para cursar mestrado, doutorado e especializações ou que estão cumprindo função em outros órgãos ou em cargo administrativo na SEMEC.



Estes 322 professores substitutos também atuarão no lugar dos professores efetivos que estão no exercício de cargo eletivo de escolas e centros municipais de ensino, daqueles cujos contratos vigentes foram encerrados daqueles que estão cumprindo licença médica ou licença maternidade.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

“A contratação de professores substitutos é um ato contínuo da gestão de educação dado que os efetivos precisam gozar de direitos que por vezes há necessidade de afastamento da sala de aula. Por isso estamos no cumprimento legal e garantindo a prestação do serviço contínuo da escolarização de nossas crianças. É bom lembrar também que muitos dos contratos substitutos precisaram ser encerrados por conta do término da vigência dos dois anos, que é o tempo máximo que permite um professor ficar contratado na rede na condição de substituto”, diz o secretário municipal de Educação, Nouga Cardoso.

A publicação com a lista dos convocados encontra-se no Diário Oficial do Município na edição de ontem (07). Os aprovados no concurso realizado no ano passado devem comparecer à Secretaria Municipal de Administração (SEMA) com a documentação em mãos para proceder com a contratação.

