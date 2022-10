Prefeitura de Teresina decide não antecipar feriado do Dia Servidor Público

A Prefeitura de Teresina decidiu não antecipar o feriado do Dia do Servidor Público, que é comemorado em 28 de outubro. A informação foi confirmada em nota nesta manhã (17) pela Secretaria de Comunicação do órgão. Sem esta antecipação, o expediente nos órgãos e entidades da administração pública municipal serão normais na quinta-feira (20) e na sexta-feira (21).





Prefeitura decidiu não antecipar o feriado do Dia do Servidor Público - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Somente na quarta-feira (19), a Prefeitura de Teresina não terá expediente em seus órgãos em razão do feriado estadual pelo Dia do Piauí. Em âmbito municipal, o feriado do Dia do Servidor Público será concedido somente no dia 28 (sexta-feira), quando também não haverá expediente nos órgãos da Prefeitura.

Diferentemente da PMT, o Governo do Piauí decidiu antecipar o feriado do Dia do Servidor para a quinta-feira (20) e conceder ponto facultativo na sexta (21), o que criou um feriadão prolongado que começará na quarta-feira (19), com o Dia do Piauí, e se estenderá até o domingo (23).

