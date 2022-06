Prefeitura de Teresina decreta ponto facultativo no dia 17 de junho

A Prefeitura de Teresina publicou decreto assinado pelo prefeito Dr. Pessoa que estabelece ponto facultativo nos órgãos da administração municipal na sexta-feira, dia de 17 de junho. A medida leva em consideração que no dia anterior é feriado de Corpus Christi, celebração religiosa que é marcada pelo deslocamento de pessoas para municípios do interior do estado.

O decreto, por outro lado, mantém o funcionamento dos serviços considerados essenciais como hospitais, maternidades, UPAS, SAMU, laboratórios centrais, internações no CAPS e os serviços de fiscalização no trânsito.

Para Dr. Pessoa, o ponto facultativo é uma forma de respeitos à tradição religiosa. "É uma forma de respeitarmos as tradições religiosas e permitir a participação dos servidores nas celebrações de Corpus Christi. Claro, mantendo sempre os serviços essenciais sem prejuízo à população", disse o prefeito.

A governadora Regina Sousa já havia decretado ponto facultativo nos órgãos da administração estadual sob a justificativa que o feriado de Corpus Christi já faz parte do calendário e é marcado por uma grande quantidade de pessoas viajando para outros municípios.

