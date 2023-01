Prefeitura de Teresina decreta ponto facultativo no feriado de Carnaval

A Prefeitura de Teresina decretou ponto facultativo para os servidores municipais no feriado de Carnaval, que ocorre no mês de fevereiro. A decisão foi publicada no Decreto Oficial do Município nesta sexta-feira (27).

Prefeitura de Teresina decreta ponto facultativo no carnaval (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

De acordo com o decreto, nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, todos os servidores serão liberados, exceto aqueles que prestam serviços essenciais, como hospitais, maternidades, UPA, SAMU, laboratórios centrais e CAPS (setores de internação).

Ainda segundo o decreto, os agentes de fiscalização de trânsito da Superintendência Municipal de Transporte (Strans) também prestam um serviço essencial e não serão completados com o ponto facultativo.

