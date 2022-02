Prefeitura de Teresina tem 5 dias para apresentar plano de enfrentamento a alagamentos

O Ministério Público do Piauí estabeleceu o prazo de cinco dias para que a Prefeitura de Teresina apresente um plano de atuação para enfrentamento aos pontos de alagamentos na cidade. A decisão veio após reunião da 42ª Promotoria de Justiça com a Procuradoria-Geral do Município nesta quinta-feira (10).



Além do plano de enfrentamento aos alagamentos, a PMT deverá ainda elaborar relatórios sobre estes locais críticos, indicando aqueles de baixo, médio e de alto risco. A produção destes documentos ficou sob responsabilidade das Superintendências de Assuntos Administrativos Descentralizados, as SAAD’s. Eles também devem ser apresentados ao Ministério Público na reunião marcada para o próximo dia 15.



Foto: Reprodução

O encontro ocorrido ontem (10) e presidido pelo promotor de Justiça Francisco de Jesus contou ainda com a participação das promotoras Carmelina Moura e Lina Lages, da 24º e 56ª Promotorias do Ministério Público. Representando a Prefeitura de Teresina, o procurador-geral do Município, Aurélio Lobão, se comprometeu a apresentar no prazo estabelecido toda a documentação exigida pelo ente ministerial.

Além da PGM, o MPPI também convocou para a próxima reunião os superintendentes das SAAD’s, da Strans, da Semduh e o secretário municipal de Defesa Civil.

Número de famílias desabrigadas volta a subir

O número de famílias desabrigadas pela chuva em Teresina voltou a subir nesta quinta-feira (10). De acordo com o último boletim divulgado pela Gerência Municipal de Defesa Civil, já são 618 o total de famílias afetadas pelos alagamentos e enchentes. Destas, 565 estão abrigadas em residência familiar, 25 estão na Escola Municipal Nova Brasília, 13 na Escola Municipal Domingos Afonso, no bairro Mafrense. A Escola Municipal Minha Casa, no Poty Velho; o Centro de Convivência do Parque Wall Ferraz e o Centro Comunitário dos Oleiros, no Poty Velho, recebem cada qual cinco famílias.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

De acordo com o gerente municipal de Defesa Civil, Marcos Rolf, as áreas de risco de Teresina também aumentaram com as últimas chuvas e a maior preocupação, no momento, é com as regiões próximas a bueiros e galerias. Defesa Civil está mapeando estas áreas e repassando para as SAAD’s, que são as responsáveis pela limpeza urbana.

